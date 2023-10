Freundlicher Handel in New York: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch heute aufwärts.

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,87 Prozent aufwärts auf 14 233,03 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,965 Prozent stärker bei 14 245,75 Punkten in den Handel, nach 14 109,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 212,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 270,01 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,94 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 27.09.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 580,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15 464,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 11 191,63 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 31,03 Prozent zu. Bei 15 932,05 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 10,98 Prozent auf 36,09 USD), DexCom (+ 9,61 Prozent auf 88,88 USD), Amazon (+ 7,55 Prozent auf 128,60 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,69 Prozent auf 298,99 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,77 Prozent auf 380,02 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Enphase Energy (-15,44 Prozent auf 81,33 USD), Charter A (-5,27 Prozent auf 390,00 USD), Moderna (-2,47 Prozent auf 74,10 USD), JDcom (-1,93 Prozent auf 25,42 USD) und Diamondback Energy (-1,61 Prozent auf 159,11 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 736 345 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,534 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

