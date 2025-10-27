Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

Um 20:02 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,69 Prozent auf 25 785,88 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent stärker bei 25 701,95 Punkten in den Montagshandel, nach 25 358,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 656,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 798,92 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 503,85 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 23 272,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 20 352,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25 798,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 12,51 Prozent auf 190,07 USD), Keurig Dr Pepper (+ 7,68 Prozent auf 29,25 USD), MercadoLibre (+ 6,21 Prozent auf 2 295,33 USD), Tesla (+ 5,40 Prozent auf 457,14 USD) und Marvell Technology (+ 4,68 Prozent auf 88,07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen O Reilly Automotive (-1,35 Prozent auf 95,96 USD), Workday (-1,34 Prozent auf 239,50 USD), Diamondback Energy (-1,20 Prozent auf 144,11 USD), CSX (-1,07 Prozent auf 35,75 USD) und Constellation Energy (-1,02 Prozent auf 385,21 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19 501 183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at