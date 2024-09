Freundlicher Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 steigen

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,46 Prozent höher bei 7 777,96 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,303 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,263 Prozent stärker bei 7 762,45 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 742,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 779,60 Punkte, das Tagestief hingegen 7 743,88 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 3,71 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 27.08.2024, einen Stand von 7 565,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 530,72 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 7 071,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,28 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 101 625 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 308,469 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,20 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Stellantis-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at