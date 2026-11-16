CAC 40

8 382,22
13,31
0,16 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index im Fokus 16.11.2026 09:28:36

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Derzeit geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,31 Prozent stärker bei 8 394,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,198 Prozent fester bei 8 385,48 Punkten, nach 8 368,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 383,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 394,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7 956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 636,80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 8 170,09 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,44 Prozent zu Buche. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 860 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,001 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Renault-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 208,45 0,99% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 450,05 -0,10% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 73,30 0,85% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,24 -0,63% Renault S.A.
Stellantis 3,50 0,29% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 382,82 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen