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16.11.2026 09:28:36
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,31 Prozent stärker bei 8 394,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,198 Prozent fester bei 8 385,48 Punkten, nach 8 368,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 383,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 394,83 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7 956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 636,80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 8 170,09 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,44 Prozent zu Buche. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 860 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,001 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Renault-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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