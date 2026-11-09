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09.11.2026 15:58:49
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 im Plus
Am Montag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 1,11 Prozent auf 8 229,45 Punkte zu. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,392 Prozent tiefer bei 8 107,08 Punkten, nach 8 139,00 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 107,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 234,00 Einheiten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 714,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 950,18 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,418 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 152 151 Aktien gehandelt. Mit 239,256 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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