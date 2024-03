Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Mittwoch verbuchte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,62 Prozent auf 8 137,58 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,517 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,208 Prozent fester bei 8 104,34 Punkten, nach 8 087,48 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 090,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 156,64 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 625,31 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, notierte der CAC 40 bei 7 531,22 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 13.03.2023, bei 7 011,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 156,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die STMicroelectronics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 4 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 424,236 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,24 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

