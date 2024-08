Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,14 Prozent höher bei 7 535,42 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,312 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,043 Prozent fester bei 7 527,96 Punkten in den Handel, nach 7 524,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 535,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 526,98 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 622,02 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 092,11 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der CAC 40 7 240,88 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,061 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. 5 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338,591 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

