Freundlicher Handel in Paris: Zum Start Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:13 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 7 990,35 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,455 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,075 Prozent tiefer bei 7 972,55 Punkten, nach 7 978,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 969,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 990,35 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,21 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 984,93 Punkten. Der CAC 40 lag am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 7 927,43 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wurde der CAC 40 mit 7 098,70 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das Handelsvolumen der STMicroelectronics-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 6 971 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 360,367 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 4,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

