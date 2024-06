Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Um 09:13 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,16 Prozent auf 3 657,68 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 117,956 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 651,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,78 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 651,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 660,11 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 2,39 Prozent nach. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Wert von 3 560,42 Punkten. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Stand von 3 348,13 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der ATX einen Stand von 3 042,61 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,20 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 0,85 Prozent auf 29,60 EUR), Verbund (+ 0,81 Prozent auf 74,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,66) Prozent auf 30,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,49 Prozent auf 8,23 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,40 Prozent auf 44,71 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,55 Prozent auf 114,20 EUR), Telekom Austria (-0,70 Prozent auf 8,48 EUR), Lenzing (-0,43 Prozent auf 34,55 EUR), AT S (AT&S) (-0,37 Prozent auf 21,60 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 21 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,639 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Mit 9,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at