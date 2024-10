Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 3 617,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 115,462 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 613,32 Punkten, nach 3 613,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 623,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 613,32 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0,085 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 600,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 674,86 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Stand von 3 147,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,03 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell IMMOFINANZ (+ 1,89 Prozent auf 17,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,56 Prozent auf 29,35 EUR), BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 70,35 EUR), CA Immobilien (+ 0,63 Prozent auf 25,70 EUR) und Telekom Austria (+ 0,61 Prozent auf 8,24 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Andritz (-0,73 Prozent auf 60,95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,36 Prozent auf 83,40 EUR), Österreichische Post (-0,34 Prozent auf 29,60 EUR), EVN (-0,19 Prozent auf 26,80 EUR) und Raiffeisen (-0,05 Prozent auf 18,53 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 30 420 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

