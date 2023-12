Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch heute in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,08 Prozent fester bei 1 731,92 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,102 Prozent fester bei 1 732,29 Punkten, nach 1 730,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 730,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 732,29 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,644 Prozent aufwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 1 666,60 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2023, den Stand von 1 726,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 678,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sonova (+ 1,18 Prozent auf 257,50 CHF), Straumann (+ 1,10 Prozent auf 119,25 CHF), ams (+ 0,67 Prozent auf 1,96 CHF), Swatch (I) (+ 0,67 Prozent auf 227,00 CHF) und Julius Bär (+ 0,47 Prozent auf 45,12 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sandoz (-1,56 Prozent auf 25,81 CHF), Novartis (-0,49 Prozent auf 83,84 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 507,20 CHF), Givaudan (-0,36 Prozent auf 3 360,00 CHF) und Holcim (-0,25 Prozent auf 64,82 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 396 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 272,345 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,98 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at