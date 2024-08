Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags

Am Freitag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Freitag steht der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,14 Prozent im Plus bei 2 002,68 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,280 Prozent leichter bei 1 994,29 Punkten in den Handel, nach 1 999,88 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 993,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 002,91 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,50 Prozent zu. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 1 981,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bewegte sich der SLI bei 1 961,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 722,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,56 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 1,03 Prozent auf 82,30 CHF), Swiss Re (+ 0,99 Prozent auf 117,05 CHF), Sonova (+ 0,88 Prozent auf 296,50 CHF), UBS (+ 0,88 Prozent auf 26,42 CHF) und Julius Bär (+ 0,76 Prozent auf 50,16 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-1,72 Prozent auf 87,90 CHF), Lonza (-1,31 Prozent auf 557,00 CHF), Logitech (-1,12 Prozent auf 77,40 CHF), VAT (-0,76 Prozent auf 432,60 CHF) und ams (-0,09 Prozent auf 1,08 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 759 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 242,856 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at