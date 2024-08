Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der SLI gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt.

Am Mittwoch notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,55 Prozent fester bei 2 004,82 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,169 Prozent höher bei 1 997,15 Punkten in den Handel, nach 1 993,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 009,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 994,40 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,039 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Stand von 1 985,86 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 28.05.2024, mit 1 943,98 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, notierte der SLI bei 1 731,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 13,68 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 009,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 3,29 Prozent auf 4 336,00 CHF), Swiss Re (+ 1,26 Prozent auf 116,90 CHF), Schindler (+ 1,22 Prozent auf 232,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,00 Prozent auf 494,40 CHF) und VAT (+ 0,96 Prozent auf 430,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Straumann (-1,00 Prozent auf 124,05 CHF), Swatch (I) (-0,86 Prozent auf 179,40 CHF), Sonova (-0,75 Prozent auf 290,80 CHF), Sandoz (-0,61 Prozent auf 37,46 CHF) und UBS (-0,38 Prozent auf 26,34 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 117 875 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at