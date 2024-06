Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge

Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent auf 1 950,78 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,235 Prozent stärker bei 1 951,66 Punkten, nach 1 947,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 943,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 951,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,586 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 27.05.2024, den Stand von 1 962,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 919,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der SLI einen Wert von 1 741,13 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,62 Prozent nach oben. 1 993,61 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,29 Prozent auf 33,01 CHF), Holcim (+ 1,48 Prozent auf 79,32 CHF), ams (+ 1,31 Prozent auf 1,23 CHF), Schindler (+ 0,90 Prozent auf 225,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 659,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swatch (I) (-1,27 Prozent auf 186,85 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 257,10 CHF), Nestlé (-0,62 Prozent auf 92,32 CHF), Swisscom (-0,40 Prozent auf 500,50 CHF) und Julius Bär (-0,35 Prozent auf 50,74 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 455 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 251,644 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, die höchste im Index.

