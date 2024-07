Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen

Am Freitag steht der SMI via SIX zum Handelsende 0,89 Prozent im Plus bei 12 365,18 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,388 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,248 Prozent auf 12 286,14 Punkte an der Kurstafel, nach 12 255,78 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12 383,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 273,81 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 3,07 Prozent zu. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 12.06.2024, den Wert von 12 167,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 379,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wurde der SMI mit 11 019,03 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,70 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 383,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 51,84 CHF), Partners Group (+ 1,59 Prozent auf 1 245,50 CHF), Sika (+ 1,22 Prozent auf 265,50 CHF), Logitech (+ 1,20 Prozent auf 82,80 CHF) und Richemont (+ 1,17 Prozent auf 143,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-0,65 Prozent auf 257,90 CHF), Lonza (-0,50 Prozent auf 518,00 CHF), Swiss Life (-0,21 Prozent auf 676,20 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 525,50 CHF) und Sonova (+ 0,18 Prozent auf 277,30 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 153 024 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,414 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at