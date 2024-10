Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt zum Start

Der SMI knüpft am Dienstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag steht der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,12 Prozent im Plus bei 12 183,19 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,444 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,243 Prozent stärker bei 12 198,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 168,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 12 224,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 183,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 436,59 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Stand von 12 049,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 963,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,07 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 1,38 Prozent auf 542,00 CHF), Nestlé (+ 0,49 Prozent auf 85,38 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,45 Prozent auf 49,21 CHF), Partners Group (+ 0,43 Prozent auf 1 275,50 CHF) und Alcon (+ 0,43 Prozent auf 84,68 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-0,97 Prozent auf 132,50 CHF), Swiss Re (-0,69 Prozent auf 115,90 CHF), Kühne + Nagel International (-0,56 Prozent auf 229,50 CHF), Swiss Life (-0,45 Prozent auf 702,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,24 Prozent auf 508,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 325 463 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 232,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at