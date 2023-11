Freundlicher Handel in Zürich: So steht der SPI mittags

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,60 Prozent stärker bei 14 190,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,861 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,045 Prozent auf 14 112,21 Punkte an der Kurstafel, nach 14 105,82 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 112,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 203,10 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,336 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 13 508,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.08.2023, notierte der SPI bei 14 637,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.11.2022, wurde der SPI mit 14 133,12 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 1,04 Prozent. Bei 15 314,62 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,57 Prozent auf 3,98 CHF), ams (+ 5,44 Prozent auf 1,48 CHF), SKAN (+ 4,71 Prozent auf 80,10 CHF), Meyer Burger (+ 4,62 Prozent auf 0,21 CHF) und Inficon (+ 4,60 Prozent auf 1 138,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ObsEva (-6,98 Prozent auf 0,04 CHF), Spexis (-4,92 Prozent auf 0,06 CHF), lastminutecom (-2,44 Prozent auf 24,00 CHF), Von Roll (-2,38 Prozent auf 0,82 CHF) und Orell Fuessli (-2,17 Prozent auf 72,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Kinarus-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 25 025 176 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,954 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

In diesem Jahr weist die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Varia US Properties-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at