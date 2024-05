Freundlicher Handel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am Freitag.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 15 029,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,881 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,271 Prozent stärker bei 15 042,97 Punkten, nach 15 002,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 025,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 042,97 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,886 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 03.04.2024, den Stand von 15 295,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, stand der SPI bei 14 676,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 169,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,16 Prozent zu Buche. 15 480,85 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit HOCHDORF (+ 11,67 Prozent auf 13,40 CHF), ams (+ 2,15 Prozent auf 1,16 CHF), Lalique (+ 1,96 Prozent auf 31,20 CHF), Gurit (+ 1,89 Prozent auf 59,40 CHF) und Dätwyler (+ 1,87 Prozent auf 196,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil CI Com SA (-21,79 Prozent auf 0,92 CHF), Evolva (-7,76 Prozent auf 0,90 CHF), ObsEva (-3,85 Prozent auf 0,01 CHF), Perrot Duval SA (-1,82 Prozent auf 54,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-1,81 Prozent auf 9,20 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 732 485 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,549 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at