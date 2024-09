Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich fester

Der LUS-DAX verzeichnet am Donnerstagmittag Kursanstiege.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr 0,26 Prozent auf 18 609,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 505,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 652,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.08.2024, stand der LUS-DAX noch bei 17 383,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 652,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 05.09.2023, bei 15 752,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,14 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 993,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 3,74 Prozent auf 33,52 EUR), Bayer (+ 1,99 Prozent auf 28,45 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,99 Prozent auf 32,87 EUR), Deutsche Bank (+ 1,51 Prozent auf 14,70 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 13,17 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2,06 Prozent auf 512,60 EUR), Merck (-1,42 Prozent auf 169,70 EUR), Symrise (-1,37 Prozent auf 118,85 EUR), adidas (-1,29 Prozent auf 221,60 EUR) und MTU Aero Engines (-1,16 Prozent auf 264,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 854 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 231,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at