Freundlicher Handel: MDAX legt am Nachmittag zu

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,31 Prozent stärker bei 25 385,43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 246,126 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,256 Prozent stärker bei 25 371,50 Punkten, nach 25 306,84 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 370,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 658,59 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,745 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 264,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der MDAX mit 28 837,05 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,41 Prozent. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 24 665,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 10,88 Prozent auf 12,23 EUR), TRATON (+ 4,24 Prozent auf 29,50 EUR), Aurubis (+ 2,48 Prozent auf 72,45 EUR), Nemetschek SE (+ 2,44 Prozent auf 88,25 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,17 Prozent auf 3,53 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen KION GROUP (-5,66 Prozent auf 36,98 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,06 Prozent auf 139,40 EUR), Lufthansa (-2,07 Prozent auf 5,77 EUR), Gerresheimer (-1,24 Prozent auf 95,80 EUR) und Fraport (-1,01 Prozent auf 46,92 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 573 007 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,037 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

