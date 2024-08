Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

So bewegte sich der MDAX am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent stärker bei 24 279,61 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 234,199 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,459 Prozent auf 24 190,80 Punkte an der Kurstafel, nach 24 080,17 Punkten am Vortag.

Bei 24 070,30 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 340,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,093 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 25 728,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 561,47 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, stand der MDAX noch bei 28 027,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 9,53 Prozent zu Buche. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 476,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 7,04 Prozent auf 5,45 EUR), RATIONAL (+ 5,60 Prozent auf 867,50 EUR), United Internet (+ 5,28 Prozent auf 17,36 EUR), Siltronic (+ 5,22 Prozent auf 73,55 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 4,15 Prozent auf 85,84 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-34,63 Prozent auf 5,45 EUR), PUMA SE (-10,81 Prozent auf 36,96 EUR), Fraport (-3,00 Prozent auf 44,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,76 Prozent auf 61,65 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,56 Prozent auf 33,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 731 324 Aktien gehandelt. Mit 16,617 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,99 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at