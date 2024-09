Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch am Morgen aufwärts.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 27 227,25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 267,650 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,277 Prozent leichter bei 27 134,75 Punkten, nach 27 210,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 113,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 228,33 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 25 703,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 25 176,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 075,11 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 1,45 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,40 Prozent auf 29,82 EUR), HelloFresh (+ 2,55 Prozent auf 9,75 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,06 Prozent auf 31,74 EUR), Nordex (+ 1,27 Prozent auf 14,31 EUR) und Aurubis (+ 1,23 Prozent auf 66,10 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HELLA GmbH (-2,81 Prozent auf 86,50 EUR), TRATON (-2,10 Prozent auf 30,35 EUR), KION GROUP (-1,06 Prozent auf 36,55 EUR), Aroundtown SA (-0,86 Prozent auf 2,77 EUR) und Hypoport SE (-0,80 Prozent auf 296,60 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 246 516 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,522 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

2025 hat die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at