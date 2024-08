Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Aufwind

Am Montag springt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 24 413,12 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 237,160 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,179 Prozent auf 24 293,28 Punkte an der Kurstafel, nach 24 249,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 418,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 293,28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wurde der MDAX auf 25 904,22 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 743,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 28 084,25 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,04 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 4,40 Prozent auf 5,26 EUR), PUMA SE (+ 2,75 Prozent auf 35,87 EUR), Talanx (+ 1,99 Prozent auf 66,55 EUR), TUI (+ 1,71 Prozent auf 5,46 EUR) und freenet (+ 1,70 Prozent auf 25,08 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil LEG Immobilien (-0,37 Prozent auf 85,20 EUR), FUCHS SE VZ (-0,31 Prozent auf 38,44 EUR), thyssenkrupp (-0,30 Prozent auf 3,37 EUR), CTS Eventim (-0,26 Prozent auf 77,05 EUR) und Evonik (-0,14 Prozent auf 18,09 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 114 702 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die TUI-Aktie hat mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at