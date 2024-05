Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 18 142,57 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 106,33 Zählern und damit 0,071 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 093,57 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 152,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 079,07 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 18 108,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17 755,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 13 259,13 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell GLOBALFOUNDRIES (+ 8,53 Prozent auf 53,97 USD), ON Semiconductor (+ 3,49 Prozent auf 72,10 USD), Constellation Energy (+ 2,88 Prozent auf 203,40 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,62 Prozent auf 413,04 USD) und MercadoLibre (+ 2,48 Prozent auf 1 694,93 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lucid (-13,93 Prozent auf 2,63 USD), Datadog A (-10,87 Prozent auf 113,17 USD), Tesla (-2,94 Prozent auf 179,32 USD), Illumina (-2,75 Prozent auf 115,71 USD) und Moderna (-2,35 Prozent auf 119,26 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 437 243 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,808 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at