Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent fester bei 15 241,12 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 15 194,53 Punkte an der Kurstafel, nach 15 131,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15 248,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 119,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,48 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 11.09.2023, einen Stand von 15 461,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15 119,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 10 791,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 40,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Amgen (+ 4,55 Prozent auf 283,60 USD), Adobe (+ 3,23 Prozent auf 549,91 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,72 Prozent auf 10,96 USD), Sirius XM (+ 2,68 Prozent auf 4,59 USD) und CrowdStrike (+ 2,38 Prozent auf 188,22 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen DexCom (-7,32 Prozent auf 78,97 USD), Intuitive Surgical (-5,39 Prozent auf 281,79 USD), Zoom Video Communications (-3,66 Prozent auf 64,82 USD), Keurig Dr Pepper (-3,30 Prozent auf 29,29 USD) und Atlassian A (-3,18 Prozent auf 199,45 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 663 053 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,637 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,00 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at