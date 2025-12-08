Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Start des Montagshandels

Das macht der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,03 Prozent auf 25 700,25 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,260 Prozent auf 25 758,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 692,05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 690,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 828,16 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 059,81 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 762,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 21 622,25 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,52 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 7,23 Prozent auf 27,97 USD), Micron Technology (+ 4,54 Prozent auf 247,99 USD), Broadcom (+ 3,01 Prozent auf 401,97 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,84 Prozent auf 184,08 USD) und Lam Research (+ 2,76 Prozent auf 163,08 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Marvell Technology (-7,94 Prozent auf 91,06 USD), Netflix (-2,97 Prozent auf 97,26 USD), Dollar Tree (-2,68 Prozent auf 119,16 USD), Tesla (-1,92 Prozent auf 446,27 USD) und DexCom (-1,82 Prozent auf 64,30 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie aufweisen. 10 314 088 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,801 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 5,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at