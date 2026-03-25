Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,28 Prozent höher bei 22 039,77 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,12 Prozent auf 22 006,43 Punkte an der Kurstafel, nach 21 761,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21 914,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 093,18 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,200 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 25.02.2026, den Stand von 23 152,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 613,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 271,86 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,15 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 522,75 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Corcept Therapeutics (+ 10,29 Prozent auf 37,30 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,56 Prozent auf 0,38 USD), Intel (+ 7,63 Prozent auf 47,42 USD), American Superconductor (+ 6,43 Prozent auf 34,28 USD) und SMC (+ 6,26 Prozent auf 412,88 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Elron Electronic Industries (-17,86 Prozent auf 1,44 USD), NETGEAR (-8,42 Prozent auf 22,40 USD), World Acceptance (-3,34 Prozent auf 131,00 USD), Nortech Systems (-3,19 Prozent auf 10,00 USD) und Commercial Vehicle Group (-2,96 Prozent auf 3,60 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 781 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,671 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at