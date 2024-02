Freundlicher Handel: NASDAQ Composite fester

Für den NASDAQ Composite geht es am Mittag aufwärts.

Um 17:59 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,36 Prozent auf 15 948,13 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 2,08 Prozent höher bei 15 904,48 Punkten, nach 15 580,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15 982,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 869,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,71 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15 360,29 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 14 265,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, stand der NASDAQ Composite bei 11 507,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,01 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 080,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit NVIDIA (+ 15,19 Prozent auf 777,24 USD), Ebix (+ 12,00 Prozent auf 1,12 USD), Agenus (+ 11,70 Prozent auf 0,74 USD), Nice Systems (+ 10,85 Prozent auf 250,39 USD) und Synopsys (+ 10,25 Prozent auf 599,30 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen EXACT Sciences (-7,51 Prozent auf 58,54 USD), Dixie Group (-7,06 Prozent auf 0,54 USD), Sangamo Therapeutics (-5,26 Prozent auf 1,17 USD), Century Aluminum (-4,72 Prozent auf 10,10 USD) und OraSure Technologies (-3,48 Prozent auf 6,65 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 387 985 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,758 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 69,64 Prozent an der Spitze im Index.

