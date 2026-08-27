Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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NASDAQ Composite aktuell 27.08.2026 18:01:06

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite performt am Mittag positiv.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,31 Prozent fester bei 26 471,23 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 356,98 Zählern und damit 0,868 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 130,20 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 273,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 493,67 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 24 932,08 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 674,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 590,14 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,93 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Salesforce (+ 19,57 Prozent auf 245,86 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,41 Prozent auf 138,48 USD), Synopsys (+ 11,47 Prozent auf 457,01 USD), NVIDIA (+ 7,53 Prozent auf 225,45 USD) und Amkor Technology (+ 6,80 Prozent auf 51,69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-7,02 Prozent auf 22,91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,16 Prozent auf 9,67 USD), SIGA Technologies (-3,09 Prozent auf 2,98 USD), NetApp (-2,91 Prozent auf 188,20 USD) und Compugen (-2,64 Prozent auf 2,77 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 610 374 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 97,00 -1,02% Agilysys Inc.
Amkor Technology Inc. 44,09 6,70% Amkor Technology Inc.
Compugen Ltd. 2,76 -2,82% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 1,91% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 23,65 -4,02% Donegal Group Inc. (B)
NetApp Inc. 167,30 0,35% NetApp Inc.
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 7,98 -6,40% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Salesforce 218,15 23,35% Salesforce
SIGA Technologies Inc. 3,06 -0,33% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 117,72 10,64% Strategy (ex MicroStrategy)
Synopsys Inc. 397,00 13,11% Synopsys Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 541,35 1,57%

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