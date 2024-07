Freundlicher Handel: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,84 Prozent auf 18 340,54 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 18 200,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18 188,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 18 356,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 197,14 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 3,19 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 17 187,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 16 248,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 791,65 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 24,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 356,48 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Video Display (+ 9,52 Prozent auf 1,15 USD), Arundel (+ 6,25 Prozent auf 0,17 CHF), 3D Systems (+ 4,97 Prozent auf 3,17 USD), Rambus (+ 3,27 Prozent auf 62,49 USD) und Geron (+ 3,21 Prozent auf 4,50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Ebix (-51,82 Prozent auf 0,00 USD), Compugen (-8,98 Prozent auf 1,52 USD), Lifetime Brands (-8,51 Prozent auf 7,20 USD), Nektar Therapeutics (-8,08 Prozent auf 1,20 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,80 Prozent auf 4,52 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 972 133 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,164 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Big 5 Sporting Goods lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 20,04 Prozent.

Redaktion finanzen.at