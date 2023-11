Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,62 Prozent höher bei 12 931,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,279 Prozent auf 12 887,06 Punkte an der Kurstafel, nach 12 851,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 12 875,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 979,21 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 13 219,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 283,91 Punkte. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 10 890,85 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 24,49 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 14 446,55 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit TTM Technologies (+ 9,75 Prozent auf 12,61 USD), Garmin (+ 9,59 Prozent auf 112,36 USD), Blackbaud (+ 8,72 Prozent auf 71,10 USD), Nissan Motor (+ 5,13 Prozent auf 596,50 JPY) und Littelfuse (+ 5,06 Prozent auf 227,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Big 5 Sporting Goods (-18,56 Prozent auf 5,75 USD), Enzon Pharmaceuticals (-16,67 Prozent auf 0,13 USD), Sangamo Therapeutics (-11,14 Prozent auf 0,56 USD), Ebix (-10,84 Prozent auf 5,43 USD) und Silicon Laboratories (-9,95 Prozent auf 83,01 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 103 249 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,521 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 53,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at