Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich stärker

Der Handel in New York verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 21 129,67 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,200 Prozent stärker bei 21 140,40 Punkten, nach 21 098,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 016,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 230,88 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,221 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20 369,73 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2025, den Wert von 17 446,34 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 30.07.2024, bei 17 147,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,59 Prozent aufwärts. Bei 21 303,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Blackbaud (+ 11,02 Prozent auf 71,61 USD), InterDigital (+ 10,77 Prozent auf 245,18 USD), Littelfuse (+ 10,44 Prozent auf 260,40 USD), Electronic Arts (+ 5,73 Prozent auf 156,26 USD) und Elron Electronic Industries (+ 5,11 Prozent auf 1,85 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Anika Therapeutics (-27,42 Prozent auf 8,10 USD), Monro Muffler Brake (-19,91 Prozent auf 13,07 USD), Silgan (-15,23 Prozent auf 47,30 USD), Old Dominion Freight Line (-9,66 Prozent auf 146,46 USD) und Steven Madden (-9,33 Prozent auf 23,87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 631 384 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,54 zu Buche schlagen. Mit 10,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

