Century Aluminum Aktie

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

Index-Performance im Fokus 12.09.2025 22:33:51

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Der NASDAQ Composite befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,44 Prozent fester bei 22 141,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent fester bei 22 078,63 Punkten in den Handel, nach 22 043,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 031,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 182,34 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 681,90 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 662,48 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.09.2024, einen Stand von 17 569,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 14,84 Prozent. Bei 22 182,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 7,96 Prozent auf 3,66 USD), Century Aluminum (+ 6,40 Prozent auf 26,09 USD), Daktronics (+ 5,31 Prozent auf 23,39 USD), Volvo (B) (+ 5,17 Prozent auf 30,25 USD) und Amtech Systems (+ 5,00 Prozent auf 9,24 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Credit Acceptance (-9,63 Prozent auf 474,44 USD), Lifetime Brands (-7,14 Prozent auf 3,90 USD), American Eagle Outfitters (-6,48 Prozent auf 18,34 USD), Myriad Genetics (-5,73 Prozent auf 7,24 USD) und Merit Medical Systems (-5,19 Prozent auf 85,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29 780 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,669 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

2025 weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,54 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

