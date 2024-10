Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite notierte heute im Plus.

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,33 Prozent auf 18 342,94 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,352 Prozent auf 18 217,73 Punkte an der Kurstafel, nach 18 282,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 375,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 208,44 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 395,53 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.07.2024, den Stand von 18 283,41 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Wert von 13 659,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 24,22 Prozent zu Buche. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit MicroStrategy (+ 15,95 Prozent auf 212,59 USD), VOXX International A (+ 15,56 Prozent auf 7,13 USD), Fastenal (+ 9,76) Prozent auf 76,82 USD), FreightCar America (+ 9,60 Prozent auf 13,02 USD) und Harvard Bioscience (+ 9,05 Prozent auf 2,53 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-7,41 Prozent auf 1,00 USD), Align Technology (-3,31 Prozent auf 222,04 USD), Century Casinos (-3,27 Prozent auf 2,66 USD), AXT (-3,01 Prozent auf 2,58 USD) und Astro-Med (-1,85 Prozent auf 14,35 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 098 947 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,191 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

