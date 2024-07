Freundlicher Handel: Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 7 693,16 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,332 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,593 Prozent höher bei 7 677,34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 632,08 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 667,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 701,35 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,256 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wies der CAC 40 7 937,90 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, wies der CAC 40 8 151,55 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 369,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 25 880 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 353,102 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

