Freundlicher Handel: SDAX am Montagnachmittag stärker

Am Montag springt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 15 191,54 Punkte an. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 123,314 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,054 Prozent auf 15 170,98 Punkte an der Kurstafel, nach 15 162,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 15 232,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 170,98 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 932,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 720,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, den Stand von 13 653,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,91 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 232,95 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Ceconomy St (+ 4,33 Prozent auf 2,99 EUR), MLP SE (+ 4,32 Prozent auf 6,52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,69 Prozent auf 21,34 EUR), INDUS (+ 2,35 Prozent auf 28,35 EUR) und Hypoport SE (+ 2,24 Prozent auf 310,20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen TAKKT (-8,90 Prozent auf 12,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-6,25 Prozent auf 1,11 EUR), Salzgitter (-3,74 Prozent auf 22,62 EUR), SCHOTT Pharma (-3,49 Prozent auf 30,42 EUR) und Dürr (-1,69 Prozent auf 24,42 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Ceconomy St-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 030 300 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,200 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX weist die Ceconomy St-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at