FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Im ersten Quartal habe der Anlagenbauer bei Betrachtung der fortgeführten Aktivitäten nicht ganz die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Holger Schmidt am Dienstag. Allerdings seien die Abweichungen gering, sodass die bestätigte Prognose weiterhin als realistisch einzustufen sei./rob/ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



