Freundlicher Handel: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Freitag erhöht sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 18 057,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 97,911 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,179 Prozent stärker bei 18 020,23 Punkten, nach 17 987,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 062,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 006,26 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 174,73 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 16 855,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der SDAX mit 14 602,55 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,04 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 7,22 Prozent auf 25,54 EUR), secunet Security Networks (+ 5,14 Prozent auf 245,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,22 Prozent auf 48,46 EUR), Stabilus SE (+ 2,07 Prozent auf 19,76 EUR) und DEUTZ (+ 1,77 Prozent auf 10,93 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Schaeffler (-4,01 Prozent auf 10,30 EUR), Salzgitter (-2,15 Prozent auf 44,50 EUR), Medios (-1,27 Prozent auf 15,58 EUR), STO SE (-0,84 Prozent auf 118,20 EUR) und Verve Group (-0,82 Prozent auf 1,58 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 342 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,583 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

