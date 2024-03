Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zu

Um 12:10 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 13 815,08 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,433 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,002 Prozent tiefer bei 13 768,45 Punkten, nach 13 768,71 Punkten am Vortag.

Bei 13 759,83 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13 832,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,458 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 761,10 Punkten auf. Der SDAX stand am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 13 229,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der SDAX auf 13 382,67 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,044 Prozent nach. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 14 067,87 Punkte. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SCHOTT Pharma (+ 8,08 Prozent auf 42,80 EUR), Energiekontor (+ 3,69 Prozent auf 67,40 EUR), Varta (+ 3,33 Prozent auf 15,50 EUR), DEUTZ (+ 2,98 Prozent auf 5,70 EUR) und STO SE (+ 2,73 Prozent auf 150,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PATRIZIA SE (-10,33 Prozent auf 7,38 EUR), ADTRAN (-5,29 Prozent auf 5,91 USD), PVA TePla (-2,44 Prozent auf 22,36 EUR), Wacker Neuson SE (-1,66 Prozent auf 16,60 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-1,47 Prozent auf 3,34 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die AUTO1-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 399 314 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 12,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at