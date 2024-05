Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,29 Prozent stärker bei 15 077,95 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 122,424 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,315 Prozent schwächer bei 14 839,00 Punkten, nach 14 885,92 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 839,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 078,76 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,685 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 30.04.2024, den Wert von 14 297,43 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Stand von 13 772,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, notierte der SDAX bei 13 270,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,09 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,52 Prozent auf 22,86 EUR), KWS SAAT SE (+ 5,03 Prozent auf 60,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,53 Prozent auf 7,27 EUR), INDUS (+ 3,23 Prozent auf 27,15 EUR) und Vossloh (+ 2,99 Prozent auf 48,25 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-2,20 Prozent auf 1,16 EUR), Vitesco Technologies (-0,74 Prozent auf 66,70 EUR), PATRIZIA SE (-0,74 Prozent auf 8,09 EUR), ATOSS Software (-0,65 Prozent auf 230,50 EUR) und Nagarro SE (-0,43 Prozent auf 80,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 695 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,250 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

