Freundlicher Handel: SLI klettert am Freitagmittag

Am Freitag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,39 Prozent stärker bei 1 969,27 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,197 Prozent stärker bei 1 965,54 Punkten, nach 1 961,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 969,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 960,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,343 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der SLI bei 1 973,22 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.04.2024, einen Stand von 1 888,23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 750,12 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,67 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 10,52 Prozent auf 1,43 CHF), Straumann (+ 2,12 Prozent auf 120,30 CHF), VAT (+ 1,81 Prozent auf 517,00 CHF), Partners Group (+ 1,25 Prozent auf 1 215,00 CHF) und Roche (+ 1,19 Prozent auf 246,30 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-2,03 Prozent auf 84,18 CHF), Sonova (-1,25 Prozent auf 277,60 CHF), Givaudan (-0,56 Prozent auf 4 295,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,45 Prozent auf 266,40 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 80,52 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 4 117 239 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at