SLI-Kursentwicklung 21.01.2026 17:58:53

Freundlicher Handel: SLI schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: SLI schlussendlich im Aufwind

Heute legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der SLI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 2 135,55 Punkten ab. In den Handel ging der SLI 0,326 Prozent leichter bei 2 124,59 Punkten, nach 2 131,53 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 116,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 135,71 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,741 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, notierte der SLI bei 2 040,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der SLI einen Stand von 2 009,04 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,717 Prozent abwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,98 Prozent auf 8,10 CHF), Alcon (+ 3,97 Prozent auf 65,02 CHF), Lonza (+ 2,54 Prozent auf 557,40 CHF), Straumann (+ 1,62 Prozent auf 99,04 CHF) und Sonova (+ 1,51 Prozent auf 221,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Zurich Insurance (-2,36 Prozent auf 555,00 CHF), Swiss Re (-1,59 Prozent auf 123,50 CHF), Temenos (-1,55 Prozent auf 73,10 CHF), Nestlé (-1,30 Prozent auf 72,98 CHF) und Swiss Life (-1,23 Prozent auf 848,20 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 437 295 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

