Freundlicher Handel: SLI schlussendlich in Grün

Der SLI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,90 Prozent auf 1 956,54 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,174 Prozent stärker bei 1 942,46 Punkten, nach 1 939,08 Punkten am Vortag.

Bei 1 941,94 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 956,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,041 Prozent. Der SLI erreichte am letzten Handelstag April, dem 30.04.2024, den Stand von 1 839,26 Punkten. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, einen Stand von 1 866,82 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, stand der SLI noch bei 1 751,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 967,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 3,60 Prozent auf 1,44 CHF), Swiss Re (+ 2,27 Prozent auf 114,70 CHF), Novartis (+ 2,13 Prozent auf 93,17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,71 Prozent auf 255,50 CHF) und Swisscom (+ 1,59 Prozent auf 498,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sika (-1,27 Prozent auf 272,90 CHF), Geberit (-1,08 Prozent auf 550,40 CHF), Holcim (-1,06 Prozent auf 78,78 CHF), Straumann (-0,59 Prozent auf 117,00 CHF) und Lonza (-0,45 Prozent auf 486,40 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 18 117 954 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 237,803 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,99 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

