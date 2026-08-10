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SLI-Kursentwicklung 10.08.2026 17:58:46

Freundlicher Handel: SLI steigt schlussendlich

Freundlicher Handel: SLI steigt schlussendlich

Für den SLI ging es letztendlich aufwärts.

Zum Handelsende verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 2 343,60 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 2 340,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 345,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 334,62 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 981,91 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,95 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 350,80 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,74 Prozent auf 200,80 CHF), Alcon (+ 1,71 Prozent auf 58,32 CHF), Roche (+ 1,58 Prozent auf 373,10 CHF), Lonza (+ 1,29 Prozent auf 579,60 CHF) und Logitech (+ 1,23 Prozent auf 85,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Galderma (-2,98 Prozent auf 175,95 CHF), VAT (-1,14 Prozent auf 626,00 CHF), Amrize (-1,10 Prozent auf 37,72 CHF), Geberit (-0,93 Prozent auf 556,20 CHF) und Schindler (-0,90 Prozent auf 263,20 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 896 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 312,813 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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SLI 2 343,60 0,30%

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