Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart im Aufwind

Der SLI bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent höher bei 1 963,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,197 Prozent fester bei 1 965,54 Punkten in den Handel, nach 1 961,68 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 960,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 965,55 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,064 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 973,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wurde der SLI mit 1 888,23 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 750,12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,36 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 4,55 Prozent auf 1,36 CHF), Roche (+ 1,03 Prozent auf 245,90 CHF), Straumann (+ 0,93 Prozent auf 118,90 CHF), VAT (+ 0,91 Prozent auf 512,40 CHF) und SGS SA (+ 0,52 Prozent auf 81,46 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sonova (-1,10 Prozent auf 278,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,78 Prozent auf 265,50 CHF), Givaudan (-0,51 Prozent auf 4 297,00 CHF), Logitech (-0,47 Prozent auf 85,52 CHF) und Lindt (-0,37 Prozent auf 10 910,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 580 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent an der Spitze im Index.

