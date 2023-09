Freundlicher Handel: SMI mittags auf grünem Terrain

Wenig Veränderung ist am Dienstagmittag in Zürich zu beobachten.

Um 12:09 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,07 Prozent aufwärts auf 11 098,18 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,260 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,439 Prozent auf 11 041,94 Punkte an der Kurstafel, nach 11 090,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 039,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 121,67 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 10 839,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, stand der SMI bei 11 306,64 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 19.09.2022, bei 10 617,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 1,09 Prozent nach oben. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 395,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,24 Prozent auf 433,80 CHF), Partners Group (+ 2,14 Prozent auf 1 051,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,91 Prozent auf 430,20 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 574,60 CHF) und Holcim (+ 0,72 Prozent auf 58,76 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-1,17 Prozent auf 118,45 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 72,30 CHF), Geberit (-0,62 Prozent auf 449,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,58 Prozent auf 32,84 CHF) und Sonova (-0,41 Prozent auf 218,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 295 513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 284,562 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index.

