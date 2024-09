Freundlicher Handel: SMI mittags freundlich

Für den SMI geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 12 008,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,416 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,457 Prozent auf 11 962,72 Punkte an der Kurstafel, nach 11 908,24 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 961,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 12 022,04 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, lag der SMI bei 11 865,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 12 254,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 948,59 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,50 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,08 Prozent auf 46,11 CHF), Sika (+ 1,85 Prozent auf 263,80 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 80,68 CHF), Givaudan (+ 1,75 Prozent auf 4 486,00 CHF) und Logitech (+ 1,68 Prozent auf 72,50 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (+ 0,00 Prozent auf 119,70 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 549,00 CHF), Swiss Life (+ 0,40 Prozent auf 695,20 CHF), Nestlé (+ 0,41 Prozent auf 87,90 CHF) und Swiss Re (+ 0,48 Prozent auf 115,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 045 492 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,362 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Zurich Insurance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,50 Prozent gelockt.

