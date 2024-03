Freundlicher Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime notiert derzeit im Plus.

Um 15:42 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,48 Prozent auf 1 719,22 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 1 711,17 Punkten in den Handel, nach 1 710,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 710,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 720,88 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, stand der ATX Prime bei 1 716,06 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Stand von 1 687,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 582,52 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,303 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 2,45 Prozent auf 50,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,20 Prozent auf 8,38 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,78 Prozent auf 22,85 EUR), Verbund (+ 1,71 Prozent auf 68,35 EUR) und STRABAG SE (+ 1,67 Prozent auf 42,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Lenzing (-2,52 Prozent auf 25,10 EUR), Marinomed Biotech (-2,43 Prozent auf 20,10 EUR), Polytec (-2,37 Prozent auf 3,30 EUR), UBM Development (-2,11 Prozent auf 18,55 EUR) und Addiko Bank (-1,64 Prozent auf 15,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 184 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 23,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Addiko Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at