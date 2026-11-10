Freundlicher Handel: So performt der ATX aktuell

Am Dienstag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,82 Prozent stärker bei 6 681,62 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,366 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 6 562,75 Punkten, nach 6 562,46 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 562,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 695,93 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 6 543,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6 653,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der ATX bei 4 836,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,85 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 12,54 Prozent auf 75,40 EUR), Erste Group Bank (+ 3,58 Prozent auf 118,70 EUR), BAWAG (+ 2,80 Prozent auf 172,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 62,70 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,15 Prozent auf 113,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-2,39 Prozent auf 11,42 EUR), OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,05 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 226,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,47 Prozent auf 21,35 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 93 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Mit 6,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at