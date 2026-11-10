ATX

6 650,55
88,09
1,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Performance im Fokus 10.11.2026 12:26:34

Freundlicher Handel: So performt der ATX aktuell

Freundlicher Handel: So performt der ATX aktuell

ATX-Handel am Dienstagmittag.

Am Dienstag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,82 Prozent stärker bei 6 681,62 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,366 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 6 562,75 Punkten, nach 6 562,46 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 562,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 695,93 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 6 543,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6 653,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der ATX bei 4 836,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,85 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 12,54 Prozent auf 75,40 EUR), Erste Group Bank (+ 3,58 Prozent auf 118,70 EUR), BAWAG (+ 2,80 Prozent auf 172,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 62,70 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,15 Prozent auf 113,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-2,39 Prozent auf 11,42 EUR), OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,05 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 226,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,47 Prozent auf 21,35 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 93 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Mit 6,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 650,55 1,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen