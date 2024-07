Freundlicher Handel: So steht der CAC 40 am Montagnachmittag

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 2,03 Prozent höher bei 7 631,51 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,322 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 2,59 Prozent stärker bei 7 673,48 Punkten in den Montagshandel, nach 7 479,40 Punkten am Vortag.

Bei 7 562,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 688,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 992,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 205,81 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der CAC 40 7 400,06 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,34 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 107 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 355,092 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

